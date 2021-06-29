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Китайский эксперт рассказал о насмешке России над США

29.06.2021 13:46
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Китайский эксперт рассказал о насмешке России над США

Чэнь Ицзюнь отметил, что объемы прямой торговли Москвы и Вашингтона незначительны.

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Хуаньцю шибао сообщил, что возможный отказ России от расчетов в долларах является «насмешкой» Москвы над Вашингтоном. Он считает, что таким образом российская сторона выражает протест американской гегемонии.

Также Чэнь Ицзюнь рассказал, что дедолларизация не сильно отразится на России, поскольку стабильность рубля как платежной системы сохраняется. Китайский эксперт отметил, что основными торговыми партнерами РФ выступают европейские страны и Китай, а не США. Таким образом, заключил Чэнь Ицзюнь, отказ Москвы от расчетов в долларах негативно отразится только на Вашингтоне, что поставит Белый дом в неловкое положение перед союзниками, а это унизительно для данной страны, пишет Московский комсомолец.

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