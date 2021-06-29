Россияне отказываются вакцинироваться ради отдыха в Сочи и Анапе

Исследование проводилось в конце июня, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян.

Опрос, проведенный сервисом поиска работы SuperJob, показал, что большая часть российских граждан не готова делать прививку от коронавирусной инфекции ради отдыха на курортах Краснодарского края. Отмечается, что всего лишь 3% опрошенных готовы вакцинироваться, чтобы провести отпуск в Сочи или Анапе.

При этом 20% респондентов считают, что прививание является необходимым условием для отдыха за рубежом. 19% россиян сообщили, что собираются вакцинироваться независимо от новых противокоронавирусных требований для посещения Краснодарского края. При этом 53% опрошенных заявили, что не планируют прививаться в любом случае, пишет РБК.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко признал, что среди вакцинированных есть заболевшие COVID-19.