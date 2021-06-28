Мурашко признал, что среди вакцинированных есть заболевшие COVID-19
Михаил Мурашко рассказал, что заразилось только 0,5% привитых граждан.
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Первого канала» признал, что среди вакцинированных против коронавирусной инфекции есть заболевшие COVID-19. Однако он отметил, что заразилось только 0,5% привитых граждан и большинство из них переносят инфекцию в легкой или бессимптомной форме, пишет РИА Новости.
Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Российской Федерации могут ввести новые льготы для предприятий, которые будут иметь в штате 100% вакцинированных против коронавирусной инфекции сотрудников.
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Из за вакцианированных такой всплекс заболевших, они чётко становятся источниками заразы и сами умирают от заражения...
смертность среди вакцинированных выше.
наверное мурашко не знает про эффект антитело-зависимого усиления инфекции. а если знает, тогда зачем врет?
т . е. эффективность вакцины ( какой правда не понятно ) составляет 99,5% ?!