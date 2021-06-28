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Мурашко признал, что среди вакцинированных есть заболевшие COVID-19

28.06.2021 19:14
Комментарии: 4
Мурашко признал, что среди вакцинированных есть заболевшие COVID-19

Михаил Мурашко рассказал, что заразилось только 0,5% привитых граждан.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Первого канала» признал, что среди вакцинированных против коронавирусной инфекции есть заболевшие COVID-19. Однако он отметил, что заразилось только 0,5% привитых граждан и большинство из них переносят инфекцию в легкой или бессимптомной форме, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Российской Федерации могут ввести новые льготы для предприятий, которые будут иметь в штате 100% вакцинированных против коронавирусной инфекции сотрудников.

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21:58, 28.06 0 0
мишутка:

Из за вакцианированных такой всплекс заболевших, они чётко становятся источниками заразы и сами умирают от заражения...

20:39, 28.06 0 0
И.И..:

смертность среди вакцинированных выше.

20:35, 28.06 0 0
И.И..:

наверное мурашко не знает про эффект антитело-зависимого усиления инфекции. а если знает, тогда зачем врет?

20:28, 28.06 0 0
Виктор :

т . е. эффективность вакцины ( какой правда не понятно ) составляет 99,5% ?!

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