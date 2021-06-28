Мурашко признал, что среди вакцинированных есть заболевшие COVID-19

Михаил Мурашко рассказал, что заразилось только 0,5% привитых граждан.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Первого канала» признал, что среди вакцинированных против коронавирусной инфекции есть заболевшие COVID-19. Однако он отметил, что заразилось только 0,5% привитых граждан и большинство из них переносят инфекцию в легкой или бессимптомной форме, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Российской Федерации могут ввести новые льготы для предприятий, которые будут иметь в штате 100% вакцинированных против коронавирусной инфекции сотрудников.