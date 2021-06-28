Банк России допустил повышение ключевой ставки до 6,5% в июле

Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор, скорее всего, примет решение об увеличении ключевой ставки на 0,25-1 п.п.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью ТК Bloomberg рассказала, что регулятор на июльском заседании может повысить ключевую ставку на 0,25-1 п.п., то есть до 6,5% годовых. По ее словам, специалисты очень внимательно и детально изучат имеющуюся информацию, после чего обновят прогноз и, скорее всего, примут решение об увеличении ключевой ставки, пишет ТАСС.

Напоминаем, что в июне Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., теперь ее размер составляет 5,5% годовых.

Ранее сообщалось, что первый российский авиаперевозчик перестал совершать полеты в белорусском воздушном пространстве из-за европейских санкций, введенных против Белоруссии.