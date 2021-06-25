Московские компании обязали перевести 30% сотрудников на удаленку

Предприятия, нарушившие указ, будут привлекать к административной ответственности.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичные компании с 28 июня перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Уточняется, что на дистанционку необходимо отправить граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы. Исключение составят сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия, или россияне, прошедшие полную вакцинацию против коронавируса, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что Ростуризм попросил власти Краснодарского края не закрывать курорты для непривитых туристов.