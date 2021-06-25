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Ростуризм призвал власти Кубани не закрывать курорты для непривитых туристов

25.06.2021 11:17
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Ростуризм призвал власти Кубани не закрывать курорты для непривитых туристов

В ведомстве зафиксировали резкое падение спроса на российские курорты Краснодарского края.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова попросила губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева не закрывать курорты для непривитых от коронавируса туристов. Она предложила рассмотреть возможность принимать гостей, имеющих отрицательный ПЦР-тест, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что Вениамин Кондратьев ужесточил антикоронавирусные меры для туристов. В частности, с 1 июля гостиничный бизнес Краснодарского края будет принимать вакцинированных россиян или россиян с отрицательным ПЦР-тестом. Однако с 1 августа им разрешено размещать только привитых граждан.

После такого заявления властей Кубани российские путешественники стали массово аннулировать туры в Краснодарский край. Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила, что туристы физически не смогут получить сертификат о прививании до 1 августа, поскольку между введением двух инъекций вакцины существует перерыв. Также в АТОР ожидают, что такая мера приведет к снижению спроса на курорты Кубани как минимум на 50%.

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