Песков: вакцинация от COVID-19 остается добровольной, не желающие прививаться могут уволиться

Дмитрий Песков заявил, что прививание – это добровольный выбор, так как вместо вакцинации гражданин может сменить работу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в России вакцинация по-прежнему будет осуществляться на добровольной основе. Также он добавил, что сотрудники, которые не хотят прививаться от коронавирусной инфекции, могут уволиться или сменить сферу деятельности. Такими словами Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет «Коммерсант».

Ранее «Капитал страны» передавал, что предприятия России обязали отстранять от работы сотрудников, которые отказываются пройти вакцинацию от коронавируса. Кроме того стало известно, что в 2021 году в Краснодарском крае смогут отдыхать только привитые туристы.