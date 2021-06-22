Собянин: точки общепита, не выполняющие требования, смогут работать

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.

Во вторник московский мэр Сергей Собянин заявил, что точки общественного питания, которые не будут выполнять требования по внедрению системы проверки наличия специальных QR-кодов у вакцинированных, смогут продолжить свою деятельность. Однако градоначальник подчеркнул, что таким заведениям разрешено будет работать только на вынос или доставку, говорится на официальном сайте Сергея Собянина.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что мэр Москвы объяснил необходимость введения в городе новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.