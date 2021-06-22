Мэр Москвы Сергей Собянин запретил москвичам без прививки и антител посещать общепит. Мера начнет действовать с 28 июня.

Посещать заведения общественного питания смогут те, кто прошел вакцинацию, переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, который был сдан не более трех дней до того, пишет РБК.

Бумажные справки и сертификаты приниматься не будут. Подтвердить вакцинацию можно будет только специальным QR-кодом. Его можно будет получить с помощью электронной медкарты Москвы, портала mos.ru, единого портала госуслуг, спецприложения «Госуслуги. Стопкоронавирус» и в регистратуре городской поликлиники.

В кафе и ресторанах должна будет появиться система проверки QR-кодов. На фудкорты попасть без QR-кода будет нельзя.