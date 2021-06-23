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Путин: россияне, выезжающие за границу, несут личную ответственность за свое здоровье

23.06.2021 18:21
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Путин: россияне, выезжающие за границу, несут личную ответственность за свое здоровье

Владимир Путин напомнил, что зарубежные страны не обязаны заниматься лечением российских туристов.

В среду глава Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что россияне, выезжающие за границу, могут заразиться коронавирусной инфекцией и остаться без лечения. Президент отметил, что зарубежный отдых является личной ответственностью и риском каждого гражданина страны. Владимир Путин пояснил, что иностранные государства не обязаны заниматься лечением российских туристов, а также не понятно, какими именно препаратами их будут лечить, пишет РИА Новости.

Напомним, что с 22 июня Россия возобновила авиационное сообщение с Турцией, так как в этой стране улучшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Кроме того такая мера позволит разгрузить российские курорты.

Ранее стало известно, что Минтруда РФ разрешило отстранять от работы без сохранения заработной платы сотрудников, не прошедших вакцинацию.

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