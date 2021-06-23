Блинкен: подходы США и Германии к «Северному потоку-2» все еще расходятся

В Вашингтоне считают, что газовый проект является геополитическим оружием России.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен 23 июня в ходе совместной пресс-конференции с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом сообщил, что США и Германия все еще придерживаются разных подходов к газовой магистрали «Северный поток-2». Он пояснил, что Берлин не согласен с мнением Вашингтона в том, что данный проект угрожает безопасности Европы и Украины.

Энтони Блинкен добавил, что США сделают все возможное для того, чтобы сохранить и усилить защищенность европейских стран, пишут Известия.

Ранее стало известно, что в Германии допустили блокировку газовой магистрали «Северный поток-2».