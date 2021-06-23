Великобритания опровергла версию России об обстреле эсминца в Черном море

Министерство обороны Великобритании не согласилось с версией России о предупредительном огне по эсминцу в Черном море. По версии Великобритании, российская сторона проводила учебные стрельбы и не бросала бомбы по курсу эсминца.

Об этом Минобороны Великобритании написало в официальном аккаунте в Twitter. Прежде всего, военные отрицают, что эсминец Defender нарушал российскую границу в Черном море. «Корабль Королевских ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международными нормами», – подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Во-вторых, никакого предупредительного огня не было – Россия проводила учебные стрельбы в Черном море и сообщила об этом заблаговременно. Наконец, никакие бомбы Су-24М не сбрасывал по курсу корабля, чтобы остановить его.

По версии России, 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании пересек госграницу России в районе крымского мыса Фиолент. Эсминец предупредили о применении оружия, дали предупредительный выстрел, а после истребитель Су-24М выполнил бомбометания, сбросив по курсу эсминца четыре ОФАБ-250. После этого британский эсминец покинул российские воды.