Российский Су-24М бросил бомбы, чтобы остановить британский эсминец в Черном море

Российский истребитель Су-24М открыл огонь по эсминцу Defender ВМС Великобритании в Черном море. В Минобороны назвали это «предупредительным бомбометанием», поводом для которого послужило нарушение российской госграницы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное министерство. Ситуация развернулась у мыса Фиолент. Британский эсминец вошел в российские воды на 3 км и не отреагировал на предупреждение о применении оружия. Предупредительную стрельбу по нему открыл пограничный сторожевой корабль.

Через 11 минут после этого Су-24М выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу эсминца. В качестве бомбы использовалась осколочно-фугасная авиационная бомба калибра 250 кг (ОФАБ-250). Через четыре минуты после начала «бомбометания» эсминец покинул российские воды.

Британского военного атташе вызвали в Минобороны по факту случившегося. До этого командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов жестко отреагировал на заход эсминца в Черное море. «Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия», – заявил он.