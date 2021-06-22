В России насчитали 9 млн «лишенцев». Россия обошла по этому показателю СССР

Не менее 9 млн россиян, или 8% от общего числа избирателей, лишены права избираться на выборах. В Советском Союзе максимальное число «лишенцев» было в 1929 году – 3,7 млн человек. Таким образом, Россия обошла СССР по этому показателю.

Об этом пишет «Открытая Россия» со ссылкой доклад «Новые лишенцы: за что граждан России массово поражают в праве быть избранными на выборах в 2021 году». По сравнению с выборами 2016 года ситуация сильно ухудшилась. В 2020 году власти приняли полсотни новых уголовных составов, лишающих граждан права пойти на выборы.

Последними ограничениями стали поправки, принятые в июне 2021 года, которые лишили права избираться людей «причастных» к деятельности «экстремистских» организаций. Причем «экстремистскими» организации назначаются постфактум.

В 1918 и 1925 годах в СССР лишали права избирать и избираться «классово чуждые» группы граждан. На пике этой политики в 2019 году 3,7 млн граждан были поражены в правах. Текущую ситуацию в России отличает только то, что россияне лишены пока лишь пассивного права.

Сегодня в России не пускают на выборы: граждан с иностранным гражданством и видом на жительство; осужденных за пропаганду экстремизма или использование нацистской символики; осужденных за совершение тяжких преступлений; привлеченных к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов; причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Только тех, кто обладает вторым гражданством или видом на жительство, насчитывается от 1,8 до 6 млн человек. Осужденных лиц еще около 1,5 млн.