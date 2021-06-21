Набиуллина: раздача денег россиянам способствует росту цен

Эльвира Набиуллина заявила, что дисбаланс спроса и предложения привел к росту цен на товары.

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что печатание и раздача денег российским гражданам будет способствовать росту цен на товары потребления. По ее словам, данная мера может привести к усилению инфляции, а не разгону экономики России. Эльвира Набиуллина пояснила, что в этом случае «спрос вырастет, а предложение нет», провоцируя инфляционный рост в стране.

Также глава Банка России озвучила причину повышения цен на территории России. Эльвира Набиуллина выразила мнение, что дисбаланс спроса и предложения привел к увеличению стоимости товаров, пишет «Комсомольская правда».