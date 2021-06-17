Захарова отреагировала на требования Киева по «Северному потоку-2»

Мария Захарова напомнила, что вторая ветка трубопровода является коммерческим проектом, поэтому выдвижение любых условий со стороны стран, не участвующих в его реализации, нарушает правила рынка.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время пресс-конференции заявила, что газовая магистраль «Северный поток-2» является коммерческим проектом, поэтому выдвижение любых условий со стороны стран, не участвующих в его строительстве, нарушает правила рынка. Она напомнила, что вторая ветка трубопровода основывается на экономической заинтересованности РФ и Европы: европейские компании стремятся обеспечить своих граждан стабильными поставками газа по наиболее выгодному маршруту.

Также Мария Захарова добавила, что если Украина хочет поучаствовать в реализации «Северного потока-2», тогда украинским властям необходимо обозначить свое желание, пишут Ведомости.

Ранее стало известно, что директор Института анализа и менеджмента политики Украины Руслан Бортник потребовал часть акций компании-оператора второй ветки трубопровода Nord Stream 2 AG в обмен на его запуск. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что «Северный поток-2» может заработать, но при условии, что Россия вернет Крым, а Европа обеспечит энергетическую безопасность страны.