На Украине придумали новый способ заработка страны на «Северном потоке-2»

Руслан Бортник считает, что Украине необходимо отказаться от позиции США и продвигать собственные интересы.

Директор Института анализа и менеджмента политики Украины Руслан Бортник в интервью телеканалу «Первый независимый» рассказал, что страна сможет заработать на газовой магистрали «Северный поток-2». По его словам, для этого Киеву должны передать часть акций (5-10%) компании-оператора трубопровода.

Также Руслан Бортник добавил, что украинская сторона может компенсировать убытки от запуска «Северного потока-2» с помощью еще двух вариантов. Первый способ предполагает создание российско-европейского консорциума, который должен стать новым собственником ГТС Украины и обеспечит через нее транзит газа. Второй вариант заключается в том, что Киеву следует заключить долгосрочный контракт с Москвой на прокачку сырья в Европу через украинскую территорию, пишет РБК.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что отказ России от транзита газа через Украину может привести к «полномасштабной войне».