Владимир Путин рассказал об итогах встречи с Джо Байденом

Владимир Путин отметил, что одной из точек соприкосновения Москвы и Вашингтона является вопрос сдерживания гонки вооружений.

Российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления рассказал об итогах переговоров с американским президентом Джо Байденом. По словам главы государства, в ходе саммита Москва и Вашингтон определили основные позиции, по которым интересы РФ и США совпадают и по которым страны в будущем могут сблизиться. Владимир Путин отметил, что одной из точек соприкосновения является вопрос сдерживания гонки вооружений, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, как прошли переговоры президентов России и США.