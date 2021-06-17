«Он чисто физически не может не врать». Навальный ответил на слова Путина о нем

Оппозиционер Алексей Навальный из колонии, где он находится, ответил на слова президента Владимира Путина о том, что он «сознательно нарушил закон» и уехал на лечение за границу, чтобы вернуться и быть задержанным.

Об этом Навальный через своих соратников написал в своем Instagram. По его словам, от долгого «сидения у власти, бесконечного количества денег и злоупотребления аквадискотеками» человек начинает постоянно врать. Оппозиционер сравнил это с психическим расстройством и попросил посмотреть, как оно называется в словаре.

По мнению Навального, нечто похожее происходит с Путиным. «Он явно чисто физически не может не врать», – отметил Навальный. В качестве примеров, на его взгляд, неправды Навальный привел рост доходов россиян, то, что обязательной вакцинации в России не будет, а также сознательный отъезд самого Навального за границу (на момент вывоза в Германию он находился в коме).