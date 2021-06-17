«Он чисто физически не может не врать». Навальный ответил на слова Путина о нем
Оппозиционер Алексей Навальный из колонии, где он находится, ответил на слова президента Владимира Путина о том, что он «сознательно нарушил закон» и уехал на лечение за границу, чтобы вернуться и быть задержанным.
Об этом Навальный через своих соратников написал в своем Instagram. По его словам, от долгого «сидения у власти, бесконечного количества денег и злоупотребления аквадискотеками» человек начинает постоянно врать. Оппозиционер сравнил это с психическим расстройством и попросил посмотреть, как оно называется в словаре.
По мнению Навального, нечто похожее происходит с Путиным. «Он явно чисто физически не может не врать», – отметил Навальный. В качестве примеров, на его взгляд, неправды Навальный привел рост доходов россиян, то, что обязательной вакцинации в России не будет, а также сознательный отъезд самого Навального за границу (на момент вывоза в Германию он находился в коме).
Написать комментарий
Сергей миронов а ты это тот самый, который в госдуре сидит и постоянно шестерит перед путиным? ))) Личный дворец - где враньё? Документы есть. Семейка путина задействована. А то, что он сказал "не моё это" - это очередное вранье путина, как и враньё про пенсионный возраст, про развитие России, про обещание не повышать налоги и т.п.
Когда Навальный сам врал что у Путина есть личный дворец это его нисколько не смущало, даже бездоказательный фильм сделал про "Дворец Путина", а тут поди ж ты обиделся - другие врут про него! И как он умудрился после отравления боевым газом выжить непонятно. А если бы он в немецком концлагере оказался в душевой камере под зарином, тоже бы выжил?