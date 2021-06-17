Экономить на еде приходится каждому четвертому жителю России
17 Июня 2021 59 0 Экономика
Падение доходов россиян в прошлом и текущем году вынуждает большинство граждан экономить. Согласно опросу банка «Открытие», 37% жителей страны пребывают в режиме жесткой экономии. При этом почти четверть – 23% – вынуждены экономить на еде. Ни в чем себе не отказывают лишь 7% россиян.
На еду уже не хватает
- Опрос банка «Открытие» (результаты публикует Finanz) показал, что более трети россиян – 37% – перешли в режим жесткой экономии. Почти каждый четвертый гражданин – 23% – стал экономить на еде, 40% – на одежде и обуви, 55% – на гаджетах, 62% – на путешествиях, 71% – на развлечениях. Лишь 7% ни в чем себе не отказывают.
- В отдельных регионах доля экономящих россиян приближается к половине. В Центральном федеральном округе постоянно экономить приходится 47% жителей, в Сибири – 43%. Меньше всего экономят на Урале и Северном Кавказе – 30%.
- Причиной тяжелого финансового положения и необходимости экономить каждый пятый называют пандемию. Наиболее часто такой ответ встречается на Северном Кавказе – 33% и Урале – 29%, но в Центральном федеральном округе так считают только 13% жителей. Между тем 65% россиян заявили, что им приходилось экономить и до пандемии.
- Согласно Росстату, доходы россиян в 2020 году упали на 3%, а в первом квартале 2021 года – еще на 3,6%. Медианная зарплата в январе – марте была на уровне 32 422 рублей в месяц. Меньше этой суммы получает одна половина населения, а больше – другая. Средняя же зарплата (без учета малого и среднего бизнеса, а также ИП) составляет 51 229 рублей.
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- По данным того же Росстата, доход более 75 тыс. руб. получают 6,4% россиян. 80,1% зарабатывают меньше 45 тыс., а 53,7% живут на 27 тыс. руб. в месяц. Также у 34,5% доход не превышает 19 тыс. руб., а у 20,4% – не более 14 тыс. руб. Наконец, 9,7% россиян зарабатывают на уровне 10 тыс. руб., что меньше прожиточного минимума.
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