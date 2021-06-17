Экономить на еде приходится каждому четвертому жителю России 59 0 Экономика

Падение доходов россиян в прошлом и текущем году вынуждает большинство граждан экономить. Согласно опросу банка «Открытие», 37% жителей страны пребывают в режиме жесткой экономии. При этом почти четверть – 23% – вынуждены экономить на еде. Ни в чем себе не отказывают лишь 7% россиян.