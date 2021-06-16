«США объявили Россию своим врагом». Путин подвел итоги встречи с Байденом 378 0 Политика

Президент Владимир Путин подвел итоги переговоров с президентом США Джо Байденом на отдельной от американского лидера пресс-конференции. Он отказался от заявления и попросил сразу задавать вопросы, что многие восприняли как отсутствие принципиальных договоренностей, кроме возвращения послов. Даже в вопросе ядерного оружия лидеры двух стран подписали рамочный документ без конкретных решений.