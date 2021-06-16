«США объявили Россию своим врагом». Путин подвел итоги встречи с Байденом
16 Июня 2021 378 0 Политика
Президент Владимир Путин подвел итоги переговоров с президентом США Джо Байденом на отдельной от американского лидера пресс-конференции. Он отказался от заявления и попросил сразу задавать вопросы, что многие восприняли как отсутствие принципиальных договоренностей, кроме возвращения послов. Даже в вопросе ядерного оружия лидеры двух стран подписали рамочный документ без конкретных решений.
Переговоры ради переговоров
- По словам Путина, Россия и США договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон, а также начать консультации на тему кибербезопасности. Вместе с тем президент подчеркнул, что большее количество кибератак в мире осуществляется с «киберпространства США», а Россия на все запросы американских коллег дает «исчерпывающие ответы». Кроме того стороны подписали рамочное соглашение об «энергичном» сотрудничестве по вопросу ядерного оружия, но без какой-либо конкретики.
- После этого президент рассказал о вопросах, которые затрагивались в ходе переговоров. Путин признался, что он обсуждал с Байденом преследование Навального, но тему прав человека в России затронул американский лидер. «Мы говорили об этом по его инициативе», – подчеркнул Путин.
- Не называя имя оппозиционера Алексея Навального, президент сказал, что «этот господин выехал за границу на лечение» (Навального вывезли в коме с разрешения самого Путина), а потом «вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернет», после чего «органы власти» потребовали его «на регистрацию» (Навальный должен был отмечаться во ФСИН). «Он не явился, его объявили в розыск», – сказал Путин. Но, тем не менее, он вернулся в Россию. «Он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным», – подчеркнул президент.
- После этого Путин заявил: «США объявили Россию своим врагом, противником. В законы внесены положения, что США должны поддерживать порядок демократического управления в нашей стране». При этом, по мнению Путина, Америка будет поддерживать в России те организации, которые будут ее сдерживать. «Это цель США, заявленная публично», – сказал он.
- В свою очередь организация «Фонд борьбы с коррупцией» (признана экстремистской и иностранным агентом в РФ), по словам Путина, «призывала к массовым беспорядкам, вовлекала несовершеннолетних и давала инструкции, как готовить, например, коктейли Молотова, чтобы использовать их против правоохранительных органов».
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- Затронул Путин и скандальную тему с тем, что Байден согласился считать его «убийцей». «После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Мы эти объяснения устроили», – сказал Путин. Однако президент не удержался и вспомнил «убийства на улицах американских и европейских городов», а также Ирак и Гуантанамо.
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