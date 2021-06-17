В Белом доме прокомментировали встречу Путина и Байдена

Высокопоставленный представитель администрации США назвал российско-американский саммит «неконфронтационным».

В четверг, 17 июня, высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов Америки рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина и американского коллеги Джо Байдена прошли продуктивно, «сосредоточенно» и «неконфронтационно». По его словам, в ходе встречи лидеры и представители делегаций обсудили большой круг разных и очень важных вопросов, таких как двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, урегулирование конфликта в Донбассе, ситуацию в Белоруссии и вызовы в работе дипломатических миссий двух стран.

Также высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов Америки выразил надежду, что прошедшие переговоры принесут результаты и государства смогут сотрудничать друг с другом по этим темам. Однако, добавил он, время покажет, смогут ли Москва и Вашингтон наладить совместное взаимодействие по важным вопросам, пишет ИА REGNUM.

Напомним, что 16 июня в Женеве состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена.