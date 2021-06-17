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Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19

17.06.2021 10:45
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Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19

Власти Сахалинской области подписали постановление о введении в регионе принудительной вакцинации.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова на брифинге сообщила, что власти региона ввели обязательную вакцинацию от инфекции COVID-19 для некоторых категорий граждан. По ее словам, данное решение в первую очередь коснется россиян, занятых в сфере образования, здравоохранения и обслуживания (соцработники, сотрудники салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, общепита, общественного транспорта, кинотеатров, музеев, библиотек, детских игровых комнат и так далее). Также Ольга Фунтусова отметила, что прививание граждан, проживающих в Сахалинской области, стартует 21 июня 2021 года.

Она пояснила, что региональные власти приняли такое решение из-за того, что эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19 сильно ухудшилась. Ольга Фунтусова считает, что рост заболеваемости связан с невысокими темпами вакцинации и несоблюдением гражданами масочного режима и социальной дистанции, пишет РИА Новости.

Уточняется, что Сахалинская область стала четвертым регионом страны, который ввел обязательное прививание. Первым стала Москва, далее аналогичное постановление подписали власти Московской и Кемеровской областей.

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