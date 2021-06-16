Президенты России и Швейцарии переговорили перед российско-американским саммитом

Владимир Путин и Ги Пармелен немного пообщались около входа во дворец Ла Гранж.

Президент России Владимир Путин прибыл в Женеву на виллу Ла Гранж для проведения российско-американского саммита. У крыльца здания его встретил лидер Швейцарии Ги Пармелен. Главы государств обменялись рукопожатием и немного пообщались около входа во дворец. После этого Владимир Путин и Ги Пармелен зашли внутрь Ла Гранжа, где пройдут переговоры лидеров РФ и США, пишет РИА Новости.

Напомним, что сегодня, 16 июня, в Женеве стартовал российско-американский саммит. Уточняется, что встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена началась в 14:00 мск и будет состоять из трех частей: одной узкой и двух расширенных.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление о возможном вступлении Украины в НАТО.