Песков прокомментировал введение обязательной вакцинации от COVID-19 в Москве

Дмитрий Песков сообщил, что никто не обсуждает вопрос о введении принудительной иммунизации россиян против инфекции COVID-19.

В среду, 16 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России не собираются вводить обязательную вакцинацию против инфекции COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас по-прежнему никто не обсуждает данный вопрос. Такими словами Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируют ли российские власти вводить принудительную вакцинацию против инфекции COVID-19 на фоне постановления московского управления Роспотребнадзора об обязательном прививании сотрудников некоторых компаний, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Москве ввели принудительную иммунизацию для работников, занятых в сфере услуг.