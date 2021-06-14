Пушков назвал Украину «паразитом» из-за акций «Северного потока-2»

Алексей Пушков заявил, что Киев не имеет права претендовать на акции компании-оператора газопровода.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на предложение украинской стороны компенсировать убытки Украины после запуска газопровода «Северный поток-2» за счет акций компании-оператора данного проекта. По его мнению, подобного рода заявления в очередной раз демонстрируют «паразитический характер» киевских властей. Алексей Пушков пояснил, что Киев не имеет никакого отношения к «Северному потоку-2», не финансировал его, не участвовал в строительстве, пытался сорвать реализацию газопровода, а значит, претендовать на акции компании-оператора проекта не имеет права. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что США хотят заблокировать пуск «Северного потока-2».