Санкт-Петербург ужесточит ограничения из-за COVID-19

14.06.2021 12:52 Комментарии

Работа фан-зоны к чемпионату Европы по футболу не будет приостановлена.

Губернатор Санкт‐Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 17 июня будут ужесточены ограничения по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, с четверга в данном населенном пункте России: временно запрещена работа ресторанов, кафе с 02:00 до 06:00 , но при этом службы доставки продолжат функционировать;

, но при этом службы доставки продолжат функционировать; в зданиях общепита запрещается проводить массовые развлекательные мероприятия , в ресторанах и кафе временно закрываются детские комнаты . Также работа фуд-кортов, за исключением тех, которые находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС, будет приостановлена;

, в ресторанах и кафе . Также работа фуд-кортов, за исключением тех, которые находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС, будет приостановлена; фан-зоны чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года продолжат функционировать , однако продажа продуктов питания, кроме напитков, будет запрещена;

, однако продажа продуктов питания, кроме напитков, будет запрещена; с 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75% до 50% . Максимальное количество посетителей массовых культурных мероприятий (как в помещениях, так и на открытом воздухе) будет ограничено до 3 тыс. человек ;

. Максимальное количество посетителей массовых культурных мероприятий (как в помещениях, так и на открытом воздухе) будет ограничено ; предпринимателям и компаниям рекомендуется, по возможности, перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что Украина хочет забрать часть акций компании-оператора газопровода «Северныйпоток-2». Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале