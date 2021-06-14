Санкт-Петербург ужесточит ограничения из-за COVID-19
14.06.2021 12:52
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Работа фан-зоны к чемпионату Европы по футболу не будет приостановлена.
Губернатор Санкт‐Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 17 июня будут ужесточены ограничения по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, с четверга в данном населенном пункте России:
- временно запрещена работа ресторанов, кафе с 02:00 до 06:00, но при этом службы доставки продолжат функционировать;
- в зданиях общепита запрещается проводить массовые развлекательные мероприятия, в ресторанах и кафе временно закрываются детские комнаты. Также работа фуд-кортов, за исключением тех, которые находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС, будет приостановлена;
- фан-зоны чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года продолжат функционировать, однако продажа продуктов питания, кроме напитков, будет запрещена;
- с 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75% до 50%. Максимальное количество посетителей массовых культурных мероприятий (как в помещениях, так и на открытом воздухе) будет ограничено до 3 тыс. человек;
- предпринимателям и компаниям рекомендуется, по возможности, перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что Украина хочет забрать часть акций компании-оператора газопровода «Северныйпоток-2».
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