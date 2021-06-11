Набиуллина рассказала, почему ЦБ РФ повысил ключевую ставку

Эльвира Набиуллина заявила, что мягкая кредитно-денежная политика может привести к ускорению инфляции.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в пятницу рассказала, почему регулятор принял решение повысить ключевую ставку. Она пояснила, что в условиях разгона инфляционного уровня нельзя снижать данный показатель, поскольку это спровоцировало бы дальнейший рост инфляции в стране. По словам Эльвиры Набиуллиной, такая ситуация привела бы к замедлению роста российской экономики, утрате веры в национальную валюту, а также снижению доступности долгосрочных кредитов, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что 11 июня ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров увеличил размер ключевой ставки на 0,5 п.п., до 5,5% годовых.

Напомним, что Эльвира Набиуллина сообщила что, скорее всего, в июле ключевая ставка вновь будет увеличена.