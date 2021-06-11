Американцы считают, что на саммите «Путин разорвет Байдена на части»

Граждане США сомневаются в том, что Джо Байден сможет «обыграть» Владимира Путина на российско-американском саммите.

Читатели американского издания The Wall Street Journal резко отреагировали на советы сенатора Роба Портмана, который призвал главу США Джо Байдена вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы, а также поднять вопросы, связанные со строительством газовой магистрали «Северный поток-2», ситуацией в Белоруссии и Украине.

По мнению американцев, рекомендации сенатора не соответствуют объективной действительности. Они пояснили, что администрация Джо Байдена очень слабая, поэтому Вашингтон больше не может оказывать былое влияние на мировую общественность. Кроме того читатели издания ожидают, что во время российско-американского саммита, который должен состояться 16 июня в Женеве, Владимир Путин «разорвет на части» лидера США и страна будет выглядеть «еще большим посмешищем на глобальной арене», пишет РИА Новости.

Ранее журнал National Interest уличил Джо Байдена в отсутствии логики из-за позиции по «Северному потоку-2».