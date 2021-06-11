Набиуллина допустила увеличение ключевой ставки в июле
Эльвира Набиуллина отметила, что необходимость в ужесточении кредитно-денежной политики сохраняется.
В пятницу, 11 июня, глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции заявила, что регулятор может на июльском заседании совета директоров снова увеличить размер ключевой ставки. По ее словам, необходимость в ужесточении кредитно-денежной политики сохраняется. Однако, добавила Эльвира Набиуллина, если ситуация в стране изменится, тогда может потребоваться пауза и дальнейшее повышение ключевой ставки будет отложено, пишет ТАСС.
Напомним, что сегодня Банк России принял решение увеличить ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых.
Ранее американские граждане выразили мнение, что на саммите лидеров РФ и США Владимир Путин «разорвет на части» Джо Байдена.
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Отличный шаг Центрального банка для тех, кто понимает, что такое процентный пункт Центрального банка и его функция в отношении коммерческих банков и прибыль олигархов, продаваемых коммерческим банкам и распределенных по высоким процентным пунктам в Центральном банке, когда процентный пункт Центрального банка низкий. Давайте вспомним, что Федеральная резервная система США угрожала Эльвире не снижать процентную ставку, надеясь, что она решит их глупую провокацию.