Набиуллина допустила увеличение ключевой ставки в июле

Эльвира Набиуллина отметила, что необходимость в ужесточении кредитно-денежной политики сохраняется.

В пятницу, 11 июня, глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции заявила, что регулятор может на июльском заседании совета директоров снова увеличить размер ключевой ставки. По ее словам, необходимость в ужесточении кредитно-денежной политики сохраняется. Однако, добавила Эльвира Набиуллина, если ситуация в стране изменится, тогда может потребоваться пауза и дальнейшее повышение ключевой ставки будет отложено, пишет ТАСС.

Напомним, что сегодня Банк России принял решение увеличить ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых.

Ранее американские граждане выразили мнение, что на саммите лидеров РФ и США Владимир Путин «разорвет на части» Джо Байдена.