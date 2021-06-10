Минтруд РФ хочет сделать 31 декабря постоянным выходным

Антон Котяков рассказал, что ведомство ищет способы сделать последний день года выходным без увеличения числа праздников.

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в беседе с газетой «Известия» сообщил, что ведомство изучит возможность сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Однако он отметил, что если данный вопрос будет решен, то общее количество праздников в стране останется прежним.

Напомним, что последний день этого года будет нерабочим, поскольку он выпадает на субботу. Таким образом, граждане РФ в 2022 году будут отдыхать до 9 января (включительно).

Ранее стало известно, что лидер России Владимир Путин считает, что Украину могут включить в состав НАТО, но произойдет это после проведения российско-американского саммита, запланированного на 16 июня.