«И ведь ничего не скажешь». Главу Бурятии оштрафовали за костер для шашлыка

Штраф за незаконное разведение костра на майских праздниках получил глава Бурятии Алексей Цыденов. Взыскание ему выписали сотрудники местного МЧС. Там сочли, что Цыденов нарушил требования пожарной безопасности.

Об этом глава Бурятии рассказал у себя в Instagram. В сообщении он отметил: «И ведь ничего не скажешь». «Все правильно!» – подчеркнул Цыденов. В копии постановления МЧС штраф выписан по ч. 2, ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопансости в условиях особого противопожарного режима.

Цыденов попытался развести костер в Тункинском районе на берегу реки Иркут. Там губернатор собирался пожарить шашлыки.