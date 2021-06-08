Президенты США и Украины провели телефонные переговоры

Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон, но после встречи с Владимиром Путиным.

Белый дом сообщил, что в понедельник, 7 июня, американский лидер Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский провели переговоры по телефону. В ходе разговора президенты затронули вопросы, связанные с двусторонними отношениями Вашингтона и Киева, борьбу с коррупцией, пандемией коронавирусной инфекции и реализацию реформ на Украине. Также Джо Байден пообещал оказать поддержку киевским властям для сохранения украинского суверенитета и территориальной целостности страны «перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и в Крыму».

Кроме того американский лидер пригласил главу Украины посетить Вашингтон, однако после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишут Известия.

Ранее стало известно, что 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры по телефону.