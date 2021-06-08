Кремль может исключить Медведева из списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева могут не выдвинуть в федеральном списке партии на выборах в Госдуму. Такой вариант прорабатывают в Кремле, поскольку Медведев может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения».

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента. В Кремле считают, что лидерство Медведева не прибавит «Единой России» рейтинга. У него у самого крайне низкий рейтинг: по данным ВЦИОМ, в конце мая бывшему премьеру доверяли 23,3%, а не доверяли – 66,6%. По словам собеседника издания, хотя сценарии без Медведева рассматриваются, решение еще не принято.

Кремль допускает единоличное лидерство, но только если лидером будет президент Владимир Путин. Но Путин не хочет таким образом поддерживать партию власти и ассоциироваться с ней. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о возможном лидерстве Путина в партии.