Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ИЮН, 15:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ИЮН, 15:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Кремль может исключить Медведева из списка «Единой России» на выборах в Госдуму

08.06.2021 10:18
Комментарии: 3
Кремль может исключить Медведева из списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева могут не выдвинуть в федеральном списке партии на выборах в Госдуму. Такой вариант прорабатывают в Кремле, поскольку Медведев может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения».

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента. В Кремле считают, что лидерство Медведева не прибавит «Единой России» рейтинга. У него у самого крайне низкий рейтинг: по данным ВЦИОМ, в конце мая бывшему премьеру доверяли 23,3%, а не доверяли – 66,6%. По словам собеседника издания, хотя сценарии без Медведева рассматриваются, решение еще не принято.

Кремль допускает единоличное лидерство, но только если лидером будет президент Владимир Путин. Но Путин не хочет таким образом поддерживать партию власти и ассоциироваться с ней. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о возможном лидерстве Путина в партии.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
13:30 1 0
дымок:

Едрисня не потеряет, вором больше, вором меньше

12:24 1 0
Владимир:

Будет персоной БОПП без определенной партийной принадлежности

12:23 0 0
Владимир:

Будет персоной "БОПП" Без определенной партийной принадлежности )!

Статьи

Финляндия откажется от российской нефти. К 2035 году станет углеродно-нейтральной

Финляндия откажется от российской нефти. К 2035 году станет углеродно-нейтральной
Экономика

Рост цен пробил «болевой порог» и установил рекорд с 2016 года

Рост цен пробил «болевой порог» и установил рекорд с 2016 года
Экономика 1

Искать новую нефть в России оказалось невыгодно. Текущих запасов хватит на 19 лет

Искать новую нефть в России оказалось невыгодно. Текущих запасов хватит на 19 лет
Экономика 2

Деньги ФНБ потратят на покупку золота «на бумаге». Настоящие слитки останутся у ЦБ

Деньги ФНБ потратят на покупку золота «на бумаге». Настоящие слитки останутся у ЦБ
Экономика 2

Узнай, страна!

В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард»

В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард»

В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал»

В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал»

Новости дня

15:21 Минздрав РФ: вакцинацию от COVID-19 нужно внести в национальный календарь прививок Минздрав РФ: вакцинацию от COVID-19 нужно внести в национальный календарь прививок
Россиян ожидает короткая рабочая неделя в июне
Россиян ожидает короткая рабочая неделя в июне
13:51 «И ведь ничего не скажешь». Главу Бурятии оштрафовали за костер для шашлыка «И ведь ничего не скажешь». Главу Бурятии оштрафовали за костер для шашлыка
13:17 «Бочки с каким-то веществом». Угроза радиации возникла под Санкт-Петербургом «Бочки с каким-то веществом». Угроза радиации возникла под Санкт-Петербургом
12:11 Сенатор заявил, что для государства пенсионеры не стоят на первом месте Сенатор заявил, что для государства пенсионеры не стоят на первом месте
11:45 В МИД РФ отреагировали на угрозы США в адрес «Северного потока-2» В МИД РФ отреагировали на угрозы США в адрес «Северного потока-2»
11:42 «В дупло письма закладываете?» Шойгу нагрянул в московский военкомат «В дупло письма закладываете?» Шойгу нагрянул в московский военкомат
Финляндия откажется от российской нефти. К 2035 году станет углеродно-нейтральной
Финляндия откажется от российской нефти. К 2035 году станет углеродно-нейтральной
11:17 В РФ хотят восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам В РФ хотят восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Узнай, страна!

07 ИЮН, 16:02 В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард» В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард»
Рост цен пробил «болевой порог» и установил рекорд с 2016 года
Рост цен пробил «болевой порог» и установил рекорд с 2016 года
07 ИЮН, 12:45 В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал» В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал»
07 ИЮН, 10:24 В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод
04 ИЮН, 17:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты
04 ИЮН, 16:11 В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа В Рязанской области удвоят производство средств иммунопрофилактики гриппа
04 ИЮН, 13:27 В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей
Искать новую нефть в России оказалось невыгодно. Текущих запасов хватит на 19 лет
Искать новую нефть в России оказалось невыгодно. Текущих запасов хватит на 19 лет
04 ИЮН, 12:32 В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа
03 ИЮН, 17:14 Елена Дыбова: система госзакупок должна стимулировать развитие малого производственного бизнеса Елена Дыбова: система госзакупок должна стимулировать развитие малого производственного бизнеса
03 ИЮН, 17:11 В Республике Татарстан дали старт строительству смарт-завода Haier В Республике Татарстан дали старт строительству смарт-завода Haier
03 ИЮН, 16:37 В Краснодарском крае открыли спортивный корпус образовательного центра «Сириус» в Сочи В Краснодарском крае открыли спортивный корпус образовательного центра «Сириус» в Сочи
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter