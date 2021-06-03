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Чижов: США могут помешать сертификации газопровода СП-2

03.06.2021 14:23
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Чижов: США могут помешать сертификации газопровода СП-2

Владимир Чижов напомнил, что газопровод нужен не только российской стороне, но и европейским странам.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ заявил, что Соединенные Штаты Америки могут попытаться помешать сертификации энергетического проекта «Северный поток-2», когда его строительство будет завершено. Однако дипломат добавил, что газопровод нужен не только российской стороне, но и европейским странам, которые заинтересованы в реализации и запуске проекта. Кроме того Владимир Чижов отметил, что Москва готова ко всему, в том числе и к возможным попыткам Вашингтона помешать сертификации «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, сколько осталось проложить километров газопровода.

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