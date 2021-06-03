Попова: мир не будет прежним после пандемии COVID-19

Анна Попова считает, что после окончания пандемии мир продолжить существовать по другим правилам.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказала, что после пандемии коронавирусной инфекции мир продолжить существовать, но уже по другим правилам. По ее словам, человечества продолжить жить и развиваться, однако порядок поменяется.

«И мы эти правила должны будем принять, не отказываться от них», - сказала Анна Попова.

Также она добавила, что сейчас главная задача властей нашей страны состоит в том, чтобы в период следующей пандемии принятие мер не заняло два года и не привело к негативным последствиям, пишет Российская газета.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов выразил мнение, что США могут помешать сертификации трубопровода «Северный поток-2».