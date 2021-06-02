Россия выдала 500 млн долларов Лукашенко в рублях

Белоруссия получила второй транш кредита на 1,5 млрд долларов – очередные 500 млн. Средства поступили на счета Минфина Белоруссии 2 июня и были перечислены в российских рублях по текущему курсу.

Об этом сообщает БелтТА и Euroradio, которое узнало, что транш пришел в рублях. О том, что Минск получит деньги, после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко говорил пресс-секретарь российского президента. «Никаких препятствий нет, все согласовано», – сказал Дмитрия Песков.

Кредит на 1,5 млрд долларов Путин и Лукашенко согласовали в сентябре прошлого года, когда режим Лукашенко зашатался под натиском массовых протестов. Первые 500 млн долларов были выданы и тут же перечислены в счет газового долга Белоруссии перед «Газпромом».