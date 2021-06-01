Песков: Путин положительно воспринял отказ США от санкций против СП-2

В конце мая Вашингтон отказался вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и ее руководства.

Во вторник, 1 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидер Российской Федерации Владимир Путин знает о заявлениях Соединенных Штатов Америки об отказе от введения штрафных санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2». По его словам, глава государства положительно относится к подобным высказываниям Вашингтона. Такими словами Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как Владимир Путин относится к сообщениям об отказе американской стороны вводить ограничительные меры против данного газового проекта, пишет РИА Новости.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки приняли решение не вводить штрафные санкции в отношении компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и ее руководства.

Ранее американский миллиардер назвал валюту, которая может заменить доллар в мировой торговле.