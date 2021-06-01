В США назвали валюту, которая заменит доллар

Рэй Далио считает, что китайский юань может стать самой популярной валютой на мировом рынке.

Основатель хедж-фонда Bridgewater, американский миллиардер Рэй Далио в интервью телеканалу CNBC рассказал, какая валюта может заменить доллар. По его мнению, если Соединенные Штаты Америки в скором времени не разрешат свои внутренние экономические проблемы, включая растущий уровень закредитованности граждан, тогда, скорее всего, это приведет к укреплению китайской валюты на мировом рынке. Рэй Далио пояснил, что сейчас экономика Китая активно развивается и в будущем может занять лидирующую позицию в мире, пишет РИА Новости.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин попросил гендиректора компании «Сургутнефтегаз» помочь многодетным семьям.