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Байден отложил санкции против «Северного потока-2» перед встречей с Путиным

19 Мая 2021 129 0 Политика
Байден отложил санкции против «Северного потока-2» перед встречей с Путиным

Жесткие санкции против российского газопровода «Северный поток-2» не будут введены до встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом изданию Axios рассказали два источника в Белом доме. По их словам, это дает администрации США возможность оказывать давление на Россию, что может пригодиться Байдену на переговорах с Путиным.

Угрозу санкций будут использовать для давления

  • США решили повременить с жесткими санкциями против «Северного потока-2» перед встречей Байдена и Путина в одной из европейских столиц, пишет Axios. Переговоры могут состояться в ближайшие недели. На них Байден сможет использовать их угрозу в качестве давления на Путина, говорят источники издания.
  • В любой момент санкции могут быть введены. Они предполагают внесение в «черные списки» компании-оператора стройки Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит «Газпрому». Руководством компании занимается бывший сотрудник разведки ГДР Маттиас Варниг. Он избежит попадания в «черный список» США.

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  • Госдеп США не изменил позицию по газопроводу – «Северный поток-2» является «проектом враждебного влияния России». Компании, которые занимаются его строительством, могут быть подвергнуты санкциям. Под ограничениями уже находятся суда-трубоукладчики, страховые и сервисные компании. Однако Nord Stream 2 AG пока может заключать контракты и проводить платежи, что позволяет и дальше строить газопровод.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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