Байден отложил санкции против «Северного потока-2» перед встречей с Путиным 129 0 Политика

Жесткие санкции против российского газопровода «Северный поток-2» не будут введены до встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом изданию Axios рассказали два источника в Белом доме. По их словам, это дает администрации США возможность оказывать давление на Россию, что может пригодиться Байдену на переговорах с Путиным.