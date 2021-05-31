В Кремле отреагировали на ситуацию со сверхдоходами металлургов

Дмитрий Песков заявил, что сейчас правительство занимается данным вопросом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 31 мая, сообщил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин знает о ситуации с дополнительными доходами металлургов страны. Также он отметил, что сейчас правительство занимается данным вопросом.

«Когда возникает диспропорция, государство ее выравнивает», - сказал Дмитрий Песков.

Кроме того он призвал не искать виноватых в сложившейся ситуации, поскольку в «экономической жизни» такое иногда случается, пишет Московский комсомолец.

Ранее «Капитал страны» передавал, что в прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы на сумму около 100 млрд рублей.

Напомним, что первый вице-премьер России Андрей Белоусов выразил уверенность, что производители продолжат сдерживать цены на сахар-песок в стране после 1 июня.