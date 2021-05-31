«Потребовали почти миллион». Омбудсмен по малому бизнесу отказалась от участия в ПМЭФ

Омбудсмена по малому и среднему бизнесу Анастасию Татулову пригласили выступить на Петербургском экономическом форуме. После этого от нее потребовали заплатить почти миллион рублей за билет. Татулова от участия отказалась.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, приложив к рассказу копию официального приглашения на главный форум страны. Приглашал Татулову советник президента Антон Кобяков. Омбудсмен должна была выступить на сессии «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?»

Омбудсмен собиралась прилететь в Петербург на один день, поскольку форум – «ключевое событие все-таки». Однако организаторы заявили позже, что «участие в деловой программе в качестве спикера не освобождает и не дает никаких особых условий оплаты». От нее потребовали «регистрационный взнос». По данным The Bell, стандартный взнос равняется 840 тыс. руб., а премиум-билет, разрешающий посетить сессию с Владимиром Путиным – 960 тыс. руб.

Татулова отказалась платить. «Вообще огонь идея – звать предпринимателей поговорить с чиновниками за деньги. Хочешь мнение высказать – заплати миллион – помоги стране», – написала она.