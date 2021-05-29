Встреча Путина и Лукашенко длилась более пяти часов

Заявлений для прессы по итогам переговоров не было.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 28 мая сообщил, что переговоры российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко завершились. Он отметил, что встреча лидеров в Сочи продлилась более пяти часов: она стартовала примерно в 18:00 и закончилась в 23:14.

Заявлений для прессы по итогам переговоров не было.

Уточняется, что в открытой части встречи Владимир Путин рассказал о том, что в ходе разговора будут затронуты вопросы, связанные с интеграцией в рамках Союзного государства. В свою очередь Александр Лукашенко сообщил, что привез на встречу документы, проясняющие ситуацию с самолетом ирландского авиаперевозчика Ryanair. Кроме того президенты должны были обсудить торгово-экономические отношения и запуск первого энергоблока БелАЭС, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры лидеров России и Белоруссии пройдут 28 мая в Сочи.

Напомним, что Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин попросил прощение у Александра Лукашенко.