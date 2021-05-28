В Кремле отреагировали на решение США выйти из ДОН

Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ожидают негативные последствия после выхода США из ДОН.

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу заявил, что в Кремле сожалеют об окончательном решении Соединенных Штатов Америки выйти из Договора по открытому небу (ДОН). По его словам, в этом случае документ потеряет свою актуальность, поскольку контроль над вооружениями будет затруднен. Кроме того, добавил Дмитрий Песков, выход американской стороны из ДОН может осложнить и без того непростые отношения Москвы и Вашингтона, пишут Ведомости.

Напомним, что госдепартамент Соединенных Штатов Америки подтвердил намерение страны выйти из Договора по открытому небу. Также в ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято из-за действий России.

Ранее в американском Минэнерго сообщили, что российский газ якобы является самым грязным в мире.