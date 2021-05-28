Новак ответил на заявление США о «грязном» российском газе

Александр Новак подчеркнул, что российское голубое топливо гораздо чище американского.

В пятницу, 28 мая, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак прокомментировал слова американского министра энергетики Дженнифер Грэнхолм о том, что наш газ якобы является «самым грязным» во всем мире. Он отметил, что по информации различных аналитических агентств, голубое топливо РФ в 4 раза чище, чем сжиженный природный газ США. По словам Александра Новака, это объясняется тем, что значительная часть американского сырья добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, пишет ТАСС.

Ранее Дженнифер Грэнхолм заявила, что газ из Российской Федерации якобы является «самым грязным» во всем мире.