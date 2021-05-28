Из-за обязательной маркировки в России могут остановиться две фабрики мороженого

Компания Unilever предупредила о возможной остановке производства мороженого на заводах в Туле и Омске из-за обязательной маркировки продукции, которая вступает в силу 1 июля. У компании возникли трудности с маркировкой.

Об этом сообщает «Интерфакс». ООО «Юнилевер Русь» с большой долей вероятности приостановит работу с 1 по 10 июня двух фабрик. У компании не получается в срок начать наносить на упаковку коды маркировки из-за наладки оборудования в типографиях. Коды, которые сейчас наносятся, можно стереть пальцем. Также они отслаиваются от упаковочной пленки.

Проблемы с требованием властей начать маркировку мороженого с 1 июня есть не только у Unilever, но и у других производителей. В середине мая они предупредили, что россиянам следует приготовиться к возможному дефициту мороженого и росту цен на него на 10%.

Власти утверждают, что маркировка вводится в интересах россиян. Оператором системы маркировки и поставщиком оборудования для нее выступает «Центр развития перспективных технологий», основную долю в котором (50%) контролирует USM holdings миллиардера Алишера Усманова, который входит в число богатейших людей Великобритании.

Подконтрольная Усманову компания отрицает проблемы с дефицитом мороженого. На заявление Unilever оператор маркировки отметил, что трудности компании могут быть связаны с несвоевременным заказом оборудования и отказом работать с типографиями, которые «подготовились своевременно и могут произвести необходимую упаковку». В компании считают, что заявление Unilever имеют целью «нагнетание ситуации» «в столь ответственный для отрасли момент».