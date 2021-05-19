Дефицит мороженого и рост цен грозят россиянам из-за обязательной маркировки 412 0 Экономика

Дефицит мороженого может возникнуть летом этого года в России из-за обязательной маркировки товара. Около 40% производителей мороженого по техническим причинам не могут с 1 июня начать маркировать свою продукцию. Более того, из-за маркировки цены вырастут на 10%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут от 18 мая.