Дефицит мороженого и рост цен грозят россиянам из-за обязательной маркировки
19 Мая 2021 412 0 Экономика
Дефицит мороженого может возникнуть летом этого года в России из-за обязательной маркировки товара. Около 40% производителей мороженого по техническим причинам не могут с 1 июня начать маркировать свою продукцию. Более того, из-за маркировки цены вырастут на 10%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут от 18 мая.
С мороженым могут быть проблемы
- Около 40% производителей мороженого в России не могут к 1 июня начать маркировать свою продукцию, как того требует от них государство. Об этом говорилось на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая, пишет «Коммерсант».
- Так, например, компания Unilever, которая занимает 10% российского рынка, столкнулась с проблемами в типографиях, где должны были наносить маркировку. Печать в одной стирается пальцем, а во второй только начали монтировать оборудование для маркировки. Другой производитель, «Чистая линия», занимающая 4% рынка, тоже не готова начать маркировать свой товар в срок.
- По информации оператора системы обязательной маркировки «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), 62% производителей мороженого готовы к маркировке с 1 июня, а 30% задержатся на одну-три недели. В ЦРПТ не ожидают дефицита – у производителей уже сформировались запасы, утверждают там.
- Однако замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина говорит, что проблемы с маркировкой все-таки могут привести к дефициту продукции. По ее словам, большинство производителей рассчитывали наносить коды в типографиях, а они оказались не готовы начать работу в апреле. Поэтому компании сами покупают оборудование и в срочном порядке пытаются решить проблему.
- В 2020 году в России было выпущено 450 тыс. тонн мороженого. Пик его потребления – конец весны и лето. По словам Уткиной, остановка производства даже на четыре дня в этот сезон может быть критичной для производителя. Запасы на складах не компенсируют выпадающие объемы производства.
- Власти утверждали, что обязательная маркировка не приведет к росту цен для россиян. Но, по информации «Коммерсанта», поставщики мороженого уже уведомляют торговые сети о повышении цен. Причиной они называют маркировку. Цены на мороженое вырастут на 10%, говорит представитель сети «Верный». В случае отсутствия новых поставок торговые сети собираются продавать мороженое из запасов или перейти на закупки у подготовленных поставщиков.
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- Оператор маркировки принадлежит на 50% компании миллиардера Алишера Усманова USM Holdings, на 25% партнеру Almaz Capital Александру Галицкому и еще на 25% госкорпорации «Ростех». Маркировать мороженое с 1 июня 2021 года поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Осенью 2020 года, когда была введена обязательная маркировка лекарств, это привело к дефициту лекарственных средств в аптеках. Маркировку пришлось на время отменять.
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