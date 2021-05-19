Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 МАЙ, 21:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

19 МАЙ, 21:20 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Дефицит мороженого и рост цен грозят россиянам из-за обязательной маркировки

19 Мая 2021 412 0 Экономика

Дефицит мороженого может возникнуть летом этого года в России из-за обязательной маркировки товара. Около 40% производителей мороженого по техническим причинам не могут с 1 июня начать маркировать свою продукцию. Более того, из-за маркировки цены вырастут на 10%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут от 18 мая.

С мороженым могут быть проблемы

  • Около 40% производителей мороженого в России не могут к 1 июня начать маркировать свою продукцию, как того требует от них государство. Об этом говорилось на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая, пишет «Коммерсант».
  • Так, например, компания Unilever, которая занимает 10% российского рынка, столкнулась с проблемами в типографиях, где должны были наносить маркировку. Печать в одной стирается пальцем, а во второй только начали монтировать оборудование для маркировки. Другой производитель, «Чистая линия», занимающая 4% рынка, тоже не готова начать маркировать свой товар в срок.
  • По информации оператора системы обязательной маркировки «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), 62% производителей мороженого готовы к маркировке с 1 июня, а 30% задержатся на одну-три недели. В ЦРПТ не ожидают дефицита – у производителей уже сформировались запасы, утверждают там.
  • Однако замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина говорит, что проблемы с маркировкой все-таки могут привести к дефициту продукции. По ее словам, большинство производителей рассчитывали наносить коды в типографиях, а они оказались не готовы начать работу в апреле. Поэтому компании сами покупают оборудование и в срочном порядке пытаются решить проблему.
  • В 2020 году в России было выпущено 450 тыс. тонн мороженого. Пик его потребления – конец весны и лето. По словам Уткиной, остановка производства даже на четыре дня в этот сезон может быть критичной для производителя. Запасы на складах не компенсируют выпадающие объемы производства.
  • Власти утверждали, что обязательная маркировка не приведет к росту цен для россиян. Но, по информации «Коммерсанта», поставщики мороженого уже уведомляют торговые сети о повышении цен. Причиной они называют маркировку. Цены на мороженое вырастут на 10%, говорит представитель сети «Верный». В случае отсутствия новых поставок торговые сети собираются продавать мороженое из запасов или перейти на закупки у подготовленных поставщиков.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Оператор маркировки принадлежит на 50% компании миллиардера Алишера Усманова USM Holdings, на 25% партнеру Almaz Capital Александру Галицкому и еще на 25% госкорпорации «Ростех». Маркировать мороженое с 1 июня 2021 года поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Осенью 2020 года, когда была введена обязательная маркировка лекарств, это привело к дефициту лекарственных средств в аптеках. Маркировку пришлось на время отменять.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Поспоривший с Путиным о ценах миллиардер не уезжал из России

Поспоривший с Путиным о ценах миллиардер не уезжал из России
Политика

«В интересах государства». Медведев предложил заставить россиян вакцинироваться

«В интересах государства». Медведев предложил заставить россиян вакцинироваться
Политика 3

Сбербанк займет «до зарплаты» до 30 тысяч рублей

Сбербанк займет «до зарплаты» до 30 тысяч рублей
Экономика 1

Из России уходит немецкая сеть супермаркетов. Ее поглотит «Лента»

Из России уходит немецкая сеть супермаркетов. Ее поглотит «Лента»
Экономика 1

Узнай, страна!

В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку

В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку

В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне

В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне

Новости дня

18:56 Стоимость марок нефти Brent и WTI резко упала Стоимость марок нефти Brent и WTI резко упала
Поспоривший с Путиным о ценах миллиардер не уезжал из России
Поспоривший с Путиным о ценах миллиардер не уезжал из России
18:09 СМИ: возобновление авиарейсов в Турцию отложили до 15 июня СМИ: возобновление авиарейсов в Турцию отложили до 15 июня
17:09 Стало известно, почему США сменили курс по «Северному потоку-2» Стало известно, почему США сменили курс по «Северному потоку-2»
16:15 В Кремле ответили на сообщения об отмене санкций против «Северного потока-2» В Кремле ответили на сообщения об отмене санкций против «Северного потока-2»
15:28 В России прививки от COVID-19 могут стать обязательными В России прививки от COVID-19 могут стать обязательными
13:00 Пушков озвучил причины отказа от ДОН Пушков озвучил причины отказа от ДОН
В Сбербанке узнали о хищении 400 млн руб. со счета клиентки
В Сбербанке узнали о хищении 400 млн руб. со счета клиентки
12:21 В России выявили менее 8 тыс. случаев коронавируса В России выявили менее 8 тыс. случаев коронавируса

Узнай, страна!

18 МАЙ, 20:01 В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку
«В интересах государства». Медведев предложил заставить россиян вакцинироваться
«В интересах государства». Медведев предложил заставить россиян вакцинироваться
18 МАЙ, 14:58 В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне
18 МАЙ, 09:17 В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену
17 МАЙ, 15:33 В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов
17 МАЙ, 14:40 В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели
17 МАЙ, 11:51 Сергей Калетин: Предпринимателям, исполняющим госконтракты по металлоизделиям, угрожает банкротство Сергей Калетин: Предпринимателям, исполняющим госконтракты по металлоизделиям, угрожает банкротство
Сбербанк займет «до зарплаты» до 30 тысяч рублей
Сбербанк займет «до зарплаты» до 30 тысяч рублей
17 МАЙ, 10:58 В Москве стартовало строительство тоннеля уникальной ветки метро Калининско-Солнцевской линии В Москве стартовало строительство тоннеля уникальной ветки метро Калининско-Солнцевской линии
14 МАЙ, 15:29 ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты
14 МАЙ, 14:51 В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете
14 МАЙ, 14:03 В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter