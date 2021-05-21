Названы богатейшие люди Великобритании. Среди них 15 уроженцев СССР
21 Мая 2021 279 0 Экономика
В список 250 богатейших людей Великобритании вошло полтора десятка выходцев из бывшего Советского Союза. Самую высокую строчку рейтинга Sunday Times среди уроженцев СССР занимает российский миллиардер Алишер Усманов, который со своим состоянием в 18,4 млрд долларов находится на 6-м месте рейтинга.
Самые богатые люди Великобритании
- В новом рейтинге 25- самых богатейших людей Великобритании от Sunday Times миллиардер Алишер Усманов, владеющий холдингом USM, занял 6-е место с состоянием 18,4 млрд долларов. На 8-м месте расположился Роман Абрамович с состоянием в 15,4 млрд долларов.
- На 11-м – совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман, который владеет 15,4 млрд долларов. Другой совладелец «Альфа-банка» Герман Хан – на 20 месте, у него 10 млрд долларов. Также в списке есть третий совладелец банка Алексей Кузьмичев на 34-м месте, у которого издание насчитало 7,7 млрд.
- Все эти бизнесмены уже фигурировали в рейтинге. Новичками в нем оказались основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологоды. Они находятся на 32 строчке с состоянием 7,7 млрд долларов. В рейтинг вошли замминистра связи России Денис Свердлов, создатель приложения для знакомств Badoo Андрей Андреев и вдова Юрия Лужкова Елена Батурина.
- В рейтинге за 2020 год от Sunday Times Алишер Усманов занимал 7-е место, Михаил Фридман –11-е, Роман Абрамович – 12-е. В России Усманов по размеру богатства уступает акционеру «Новатэка» Геннадию Тимченко с его 21,7 млрд долларов, главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову, у которого 23,4 млрд долларов, а также самому богатому россиянину по версии Bloomberg – Алексею Мордашову с состоянием в 27,94 млрд долларов.
- В исследовании аналитика Morgan Stanley Investment Management Ручира Шарма говорится, что в России максимальное количество богатства сконцентрировано в руках миллиардеров. Они владеют 35% ВВП – такого показателя нет ни в одной стране мира. Ближайшая к России страна – Швейцария, где миллиардерам принадлежит 30% ВВП. Но у других стран этот показатель существенно ниже: в США – 19% ВВП, Франция – 17%, Китай – 15%.
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- Шарма пишет, что Россия – это страна «плохих» миллиардеров, то есть тех, кто получил свое богатство не создавая технологические и промышленные компании, а извлекая ренту из сырья и близости к государству. По мнению Шарма, богатство миллиардеров становится «политической проблемой».
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