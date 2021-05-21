Названы богатейшие люди Великобритании. Среди них 15 уроженцев СССР 279 0 Экономика

В список 250 богатейших людей Великобритании вошло полтора десятка выходцев из бывшего Советского Союза. Самую высокую строчку рейтинга Sunday Times среди уроженцев СССР занимает российский миллиардер Алишер Усманов, который со своим состоянием в 18,4 млрд долларов находится на 6-м месте рейтинга.