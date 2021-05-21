Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 МАЙ, 15:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 МАЙ, 15:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Названы богатейшие люди Великобритании. Среди них 15 уроженцев СССР

21 Мая 2021 279 0 Экономика
Названы богатейшие люди Великобритании. Среди них 15 уроженцев СССР

В список 250 богатейших людей Великобритании вошло полтора десятка выходцев из бывшего Советского Союза. Самую высокую строчку рейтинга Sunday Times среди уроженцев СССР занимает российский миллиардер Алишер Усманов, который со своим состоянием в 18,4 млрд долларов находится на 6-м месте рейтинга.

Самые богатые люди Великобритании

  • В новом рейтинге 25- самых богатейших людей Великобритании от Sunday Times миллиардер Алишер Усманов, владеющий холдингом USM, занял 6-е место с состоянием 18,4 млрд долларов. На 8-м месте расположился Роман Абрамович с состоянием в 15,4 млрд долларов.
  • На 11-м – совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман, который владеет 15,4 млрд долларов. Другой совладелец «Альфа-банка» Герман Хан – на 20 месте, у него 10 млрд долларов. Также в списке есть третий совладелец банка Алексей Кузьмичев на 34-м месте, у которого издание насчитало 7,7 млрд.
  • Все эти бизнесмены уже фигурировали в рейтинге. Новичками в нем оказались основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологоды. Они находятся на 32 строчке с состоянием 7,7 млрд долларов. В рейтинг вошли замминистра связи России Денис Свердлов, создатель приложения для знакомств Badoo Андрей Андреев и вдова Юрия Лужкова Елена Батурина.
  • В рейтинге за 2020 год от Sunday Times Алишер Усманов занимал 7-е место, Михаил Фридман –11-е, Роман Абрамович – 12-е. В России Усманов по размеру богатства уступает акционеру «Новатэка» Геннадию Тимченко с его 21,7 млрд долларов, главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову, у которого 23,4 млрд долларов, а также самому богатому россиянину по версии Bloomberg – Алексею Мордашову с состоянием в 27,94 млрд долларов.
  • В исследовании аналитика Morgan Stanley Investment Management Ручира Шарма говорится, что в России максимальное количество богатства сконцентрировано в руках миллиардеров. Они владеют 35% ВВП – такого показателя нет ни в одной стране мира. Ближайшая к России страна – Швейцария, где миллиардерам принадлежит 30% ВВП. Но у других стран этот показатель существенно ниже: в США – 19% ВВП, Франция – 17%, Китай – 15%.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Шарма пишет, что Россия – это страна «плохих» миллиардеров, то есть тех, кто получил свое богатство не создавая технологические и промышленные компании, а извлекая ренту из сырья и близости к государству. По мнению Шарма, богатство миллиардеров становится «политической проблемой».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль

Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль
Экономика

«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем

«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем
Экономика 2

Новые аресты в Минпромторге: двух чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей

Новые аресты в Минпромторге: двух чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей
Политика 4

Рост цен выгоден бюджету. Власти собрали с россиян на 35% больше НДС

Рост цен выгоден бюджету. Власти собрали с россиян на 35% больше НДС
Экономика 4

Узнай, страна!

В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»

В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»

В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

Новости дня

15:20 Украина попросила США остановить строительство СП-2 Украина попросила США остановить строительство СП-2
Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль
Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль
14:41 Маск выступил за укрепление отношений РФ и США Маск выступил за укрепление отношений РФ и США
12:26 Власти изучат влияние на детей антистресс-игрушек Власти изучат влияние на детей антистресс-игрушек
12:05 В РФ выявили 8937 новых случаев коронавируса В РФ выявили 8937 новых случаев коронавируса
11:46 В Кремле рассказали о пользе фейковых новостей В Кремле рассказали о пользе фейковых новостей
11:16 Мурашко: ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной Мурашко: ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной
«Это будет потрясающе». Илон Маск думает открыть производство Tesla в России
«Это будет потрясающе». Илон Маск думает открыть производство Tesla в России
10:37 Американские сенаторы призвали восстановить санкции против СП-2 Американские сенаторы призвали восстановить санкции против СП-2

Узнай, страна!

20 МАЙ, 22:13 В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город» В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»
«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем
«Роскосмос» собрался торговать косметикой, алкоголем и бельем
20 МАЙ, 14:36 В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод
20 МАЙ, 11:19 В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес
20 МАЙ, 00:10 В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров
19 МАЙ, 23:30 В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов
19 МАЙ, 22:40 В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Новые аресты в Минпромторге: двух чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей
Новые аресты в Минпромторге: двух чиновниц подозревают в хищении 500 млн рублей
18 МАЙ, 20:01 В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку
18 МАЙ, 14:58 В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне
18 МАЙ, 09:17 В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену
17 МАЙ, 15:33 В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter