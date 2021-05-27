Путин высказался об обязательной вакцинации от коронавируса

Президент считает, что иммунизация не может быть принудительной.

Лидер России Владимир Путин в ходе экономического совещания в онлайн-режиме сообщил, что в стране нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что по данному вопросу существует несколько точек зрения, в том числе применить принудительную иммунизацию для россиян, которые в профессиональной деятельности контактируют с большим количеством людей или обязательное прививание.

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», - считает Владимир Путин.

Президент пояснил, что россияне должны сами осознать и понять необходимость иммунизации от коронавирусной инфекции, ведь отказ от прививок несет в себе риски для жизни и здоровья, пишет RT.

Напомним, что в Якутии ввели принудительную вакцинацию для всех жителей региона. Однако позднее якутские власти убрали слово «обязательная» из релиза о проведении массовой иммунизации.