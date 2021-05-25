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Власти Якутии отказались от «обязательной» вакцинации от коронавируса

25.05.2021 17:49
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Власти Якутии отказались от «обязательной» вакцинации от коронавируса

Якутские власти рассказали, что если работник не будет делать прививку против коронавирусной инфекции, то его никто не накажет за это.

Власти Якутии дали объяснение по некоторым положениям о ранее опубликованном положении об обязательной вакцинации жителей региона против коронавирусной инфекции. Отмечается, что первыми иммунизацию должны пройти сотрудники сферы образования, а также люди, имеющие отношение к проведению массовых мероприятий.

Однако якутские власти пояснили, что работодатель имеет право требовать от сотрудника данные о прививке от COVID-19. Тем не менее гражданин может отказаться от вакцинации и оформить в прививочном пункте информированный отказ от иммунизации. Также они добавили, что если работник не будет делать прививку против коронавирусной инфекции, то его никто не накажет за это, пишет ТАСС.

Кроме того издание РИА Новости сообщило, что власти Якутии обновили релиз о проведении массовой вакцинации жителей региона, убрав из него слово «обязательная».

Ранее стало известно, что главный санитарный врач Якутии подписал постановление о принудительной иммунизации населения. Предприятиям, которые не смогут организовать прививание против COVID-19, грозит штраф на сумму от 200 тысяч рублей.

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